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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

10 إيصالات أمانة| قرار عاجل بشأن ربة منزل وآخرين اختطفوا شابا بالجيزة

صدى البلد

جدد قاضي معارضات الجيزة، حبس 4 أشخاص 15 يوم على ذمة التحقيقات،لاتهامه باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه في أكتوبر.

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10 إيصالات أمانة..


كشفت التحقيقات أن ربة المنزل استدرجت شابا لشقتها، وحال وصوله للشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاحا أبيض سنجة، وهددوه وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض، و3 عقود بيع فارغة البيانات و2 عقد بيع شقة، وعقد بيع سيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص بالجيزة، لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع، وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

البداية كانت بورود بلاغ قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من عامل، بتلقيه اتصالا هاتفيا من صديقه مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة القسم، أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالينظير إطلاق سراحه.

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2 عقد بيع شقة..

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهي ربة منزل وزوجها مقيمان بالشقة محل البلاغ وآخرين، وبرفقتهم المجني عليه، وبسؤال المجني عليه قرر بقيام ربة المنزل باستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض سنجة، وهددوه وأكرهوه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض و3 عقود بيع فارغة البيانات و2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن 10 إيصالات أمانة و3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجني عليه والسلاح الأبيض وهو سنجة و2 هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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