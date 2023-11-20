قرار عاجل ضد 4 متهمين في مصرع وإصابة 5 أشخاص بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة إنهاء حياة شاب وإصابة 5 آخرين إثر حدوث مشاجرة بين طرفين في منطقة عين شمس بسبب خلافات بينهم.

البداية..

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أهالي المنطقة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالفحـص تبين حدوث مُشادة كلامية بين الطرف الأول وعددهم 3 أشخاص، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثرًا بإصابته، والطرف الثاني وعددهم 5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المتوفى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى الأسلحة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.