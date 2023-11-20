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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص على ابنته بطريقة بشعة|متهم الوراق: كان في مشاكل بيني وبين أمها

أرشيفية
أرشيفية

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة متهم بإنهاء حياة طفلته بسبب خلافات أسرية في منطقة الوراق.

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بيت النية على إزهاق روحها..

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، أن المتهم "ح. س."، 29 عامًا، في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، قتل المجني عليها ابنته الطفلة "م."، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات..

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات، يفيد وصول طفلة مصابة بكدمات وجروح في جسدها ومفارقة للحياة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، لقيت مصرعها إثر تلقيها عددًا من اللكمات على يد والدها بسبب خلافات أسرية، وتمكنت القوات من القبض عليه.

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