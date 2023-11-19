بعد قليل.. بدء محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبدالله الشريف لانضمامهم لجماعة إرهابية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر، وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية، كما أمرت بإلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.