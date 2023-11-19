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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب النقل والتسليم.. محاكمة طبيب استئصال الأعضاء البشرية

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة طبيب متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.

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كانت المحكمة قد أصدرت بحق المتهم حكمًا غيابيًا بالسجن 15 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفقة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر عل منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.


 

وأضافت التحقيقات استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليه  يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15 %.

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