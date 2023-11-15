عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطفا موظفة بالإكراه| السجن المشدد 6 سنوات لسائقين توك توك بـ كرداسة

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، معاقبة سائقين بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهما بخطف موظفة تحت تهديد السلاح وسرقة منقولاتها بمنطقة كرداسة.

سبائك ذهبية.. سائق توكتوك وصديقه ينهيان حياة صاحب محل ألعاب بعين شمس

خلص على أبوه بالعكاز| قرار عاجل بشأن عاطل الزيتون

 خطف بالإكراه..

وجاء في أمر إحالة  القضية رقم 1403 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهمين "سيد.  ع"، 41 سنة، سائق تاكسي، و"رمضان. م"، 25 سنة سائق توكتوك في يوم 4 فبراير الماضي خطفا بالإكراه المجني عليها "نوال. م" بأن اقتاداها عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض واصطحابها إلى مكان بعيد عن أعين المارة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا منقولات ومبلغ المالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه، تحت تهديد السلاح بعد أن قام الثاني بإشهار سلاح أبيض "سكين"، وتعديا عليها بالضرب، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي، وأن المتهمين أحرزا سلاحا أبيض "سكين"، بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

موضوعات متعلقة

نشرة الحوادث| فيديو التحـ.رش والتطاول على فتاتين بجنوب سيناء.. والحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

سبائك ذهبية.. سائق توكتوك وصديقه ينهيان حياة صاحب محل ألعاب بعين شمس

خلص على أبوه بالعكاز| قرار عاجل بشأن عاطل الزيتون

مخزن وميزان و3000 جنيه.. قرارعاجل بشأن سيدة المطرية المتهمة بإنهاء حياة صديقتها

بيشوف أبوه شيطان.. إيداع المتهم بإنهاء حياة والده مستشفى الأمراض النفسية

بدء محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة شخص بالوايلي

سلاح وحشيش وهيروين| حكم رادع لديلر السلام

بسبب خلافات مع والده.. محاكمة المتهمين بخطف طالب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود المصرية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي

سقوط صاروخ في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل

مساعي لوقف الحرب ل٣ أيام والإفراج عن 50 أسيرا..وموافقة حماس

إسرائيل تهاجم البرلمان البلجيكي بسبب حركة حماس

انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق ببني سويف

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن اقتحام قوات الإحتلال مستشفى الشفاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

سنبقى في أرضنا.. كلمات فلسطيني مؤثرة من شوارع مخيم الشاطىء

فيلسوف الكسل.. ألبير قصيري رفض تسلم جائزة أدبية بسبب كسله ما القصة؟

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ