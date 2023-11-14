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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص علي أبوه بالعكاز| قرار عاجل بشأن عاطل الزيتون

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالزيتون، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت في الزيتون بسبب خلافات بينهما.

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور علي جثة "مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون، علىالفور انتقلت رجال المباحث الي مكان الحادث، وبالفحص عثر على جثة مسن 75 سنة وعلى جسده آثار ضرب.

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وقام رجال المباحث بسؤال الجيران وشهود العيان وفحص مسرح الجريمة وتوصلت التحريات أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويجري استجوابه وبيان دوافعه من الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعةوجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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