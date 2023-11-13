بيشوف أبوه شيطان.. إيداع المتهم بإنهاء حياة والده مستشفى الأمراض النفسية

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء،برئاسة المستشار شهاب عشوش، إيداع عامل مستشفى الأمراض النفسية، لبيان صحة قواه العقلية، بعدما انهال بالضرب على والده المسن حتى الموت.

عكاز طبى..

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يقيم مع والده في شقة بمنطقة الزاوية الحمراء، وفى يوم الحادث انهال على والده المسن بالضرب باستخدام " عكاز طبى" حتى فارق المجنى عليه الحياه، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأدعى أن السبب أنه يرى والده "شيطان" ويرغب في التخلص منه، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعرضه على قاضى المعارضات أمر بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية لبيان سلامة قواه العقلية .