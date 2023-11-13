بدء محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة شخص بالوايلي

بدأت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة الوايلي.

البداية..

كانت عندما استقبلت إحدى المستشفيات، عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سلاح أبيض" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.