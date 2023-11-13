مخزن وميزان و3000 جنيه.. قرارعاجل بشأن سيدة المطرية المتهمة بإنهاء حياة صديقتها

أمر قاضي معارضات المطرية، بـ تجديد حبس سيدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها بسبب تعثرها في سداد ديونها في المطرية.

البداية

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وكشفت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن، وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.