فوق سجادة الصلاة|تفاصيل صادمة في مصرع سيدة علي يد زوجها بـ منشأة القناطر

كشفت جهات التحقيق بالجيزة، عن تفاصيل جديدة في إنهاء حياة المجني عليها "مروة س" على يد زوجها "محمد ف" داخل منزلهما في منشأة القناطر.

فوق سجادة الصلاة..

كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يوم الجريمة طالب زوجته بأموال لشراء مخدرات ولكنها رفضت إعطاءه أموالاً للمخدرات فأقدم على إنهاء حياتها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم (عاطل) أستل “سلاحًا أبيض” من المطبخ وطعن زوجته أثناء تأدية صلاة العشاء وأمام أطفالها نحرا وفر هاربا، وحاول أهالي القرية الإمساك به ولكنه هرب، كما كشف أحد شهود العيان أنه عثر على جثة السيدة على سجادة الصلاة وقد أنهى حياتها زوجها أثناء تأديتها للصلاة مشيرا إلى أن المتهم معروف عنه إدمان المخدرات وأنه طالبها بنقود لشراء المخدرات ولكنها رفضت.

البداية..

كان قسم شرطة منشأة القناطر قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات، تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة مذبوجة بالسكين وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية وحرر محضر بالواقعة.