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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين بسرقة مهندس بالإكراه في 15 مايو

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 5 متهمين باستدراج مهندس حاسبات إلى منطقة نائية وخطفه بمدينة 15 مايو،مدعين أنهم من مأموري الضبط القضائي والقيام بسرقته بالإكراه، بالسجن المشدد 5 سنوات، وعاقبت المتهمة السادسة شريكتهم بالحبس مع الشغل سنتين لإخفاءها المسروقات.

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  وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 85 لسنة 2023 جنايات قسم 15 مايو، المقيدة برقم 1311 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين ، بخطف المجني عليه بالتحايل، بأن استدرجوه لمحل الواقعة بحيلة أنطلت عليه قاصدين منذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.

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