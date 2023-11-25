عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون اختبار الحساسية.. وفاة طالبة على يد مساعدة صيدلي بسبب حقنة بالخطأ

صدى البلد

أمر جهات تحقيق القاهرة، بحبس مساعدة صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتسببها في وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بالتبين.

النيابة تستمع لشهود عيان في واقعة إنهاء شخص لحياة صديقه بمدينة نصر

تأجيل محاكمة ربة منزل وآخر في اتهامهما بإنهاء حياة رضيعتها

وفاة طالبة بسبب حقنة خطأ

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مساعدة صيدلي تسببت في وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا مفاده وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بمنطقة التبين.

وبإجراء التحريات تبين أن فتاة تعمل مساعدة في صيدلية أعطت الحقنة للطالبة دون إجراء اختبار الحساسية لها،فتدهورت حالتها الصحية وتوفت في الحال

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين من ضبط الفتاة العاملة في الصيدلية، وتم تحرير محضرابالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهات تحقيق القاهرة صيدلي وفاة طالبة اختبار الحساسية التبين امن القاهرة شرطة التبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

موضوعات متعلقة

النيابة تستمع لشهود عيان في واقعة إنهاء شخص لحياة صديقه بمدينة نصر

تأجيل محاكمة ربة منزل وآخر في اتهامهما بإنهاء حياة رضيعتها

آه سرقناهم بالإكراه| اعترافات عصابة بولاق أبو العلا أمام النيابة

10 إيصالات أمانة| قرار عاجل بشأن ربة منزل وآخرين اختطفوا شابا بالجيزة

محاكمة متهمة بالتخلص من حياة ابنتها وإلقائها في غرفة الصرف الصحي

تأجيل محاكمة متهم بإنهاء حياة ابنته بسبب خلافات أسرية في الوراق

حاول إنهاء حياة جاره.. المشدد 6 سنوات لـ عاطل في أوسيم

تتزعمه سيدة| تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بقصر النيل

ترشيحاتنا

بعد غياب .. تامر حسني يظهر في حفل زفاف نجل محمد ثروت

نتنياهو هو الإرهابي.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

انتبه.. عدم تناول هذه الأطعمة يزيد الشعور بالبرد

حملة فرنسية ضخمة لمقاطعة الملابس في تخفيضات الجمعة السوداء.. ما السبب؟

متحدث الأونروا: المساعدات لا تكفي أمام حجم الدمار في غزة

وزير فلسطيني سابق: نشكر مصر على مجهوداتها في إتمام صفقة تبادل الأسرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيوش الفقراء والعبيد والفرسان المعدمين .. اعرف سر قيام الحملات الصليبية

طرق تقليل الانتفاخ الناتج عن أكل العدس في الشتاء

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

فوائد تناول الثوم في الشتاء

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ