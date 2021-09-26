فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

شهدت قرية الفرستق مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، وفاة طفلة في العقد الأول من عمرها نتيجة إعطائها حقنة بطريق الخطأ، أعطاها لها صيدلي غير متخصص بإحدى الصيدليات بقرية الفرستق، وتم التحفظ على الصيدلي، وتحرر المحضر اللازم.

وفاة طفلة بحقنة بالخطأ

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، وأمرت بحبس الصيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول واقعة وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي غير متخصص من خلال الفيديوجراف التالي.