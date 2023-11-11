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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كوكتيل مخدرات وسلاح.. القبض علي عاطل بالقاهرة يصنع المواد المخدرة

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كيلو جرامات وكمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام وكمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو" وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية و3 سلاح أبيض "2 خنجر ، سنجة" ومبلغ مالى وسيارة "مستأجرة" ومجموعة من أدوات وخامات التصنيع و3 ميزان حساس .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة ، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المواد المخدرة ستروكس مخدر الاستروكس مديرية أمن القاهرة

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