كوكتيل مخدرات وسلاح.. القبض علي عاطل بالقاهرة يصنع المواد المخدرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كيلو جرامات وكمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام وكمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو" وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية و3 سلاح أبيض "2 خنجر ، سنجة" ومبلغ مالى وسيارة "مستأجرة" ومجموعة من أدوات وخامات التصنيع و3 ميزان حساس .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة ، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.