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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

صدى البلد

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة طرق تقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي للوقاية من الأمراض المختلفة خاصة في فصلي الخريف والشتاء. 

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وعرض موقع lifespan أهم العادات الصحية التي تساعد على تقوية المناعة :
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: اهدف إلى ممارسة 30 دقيقة يوميًا خمس مرات في الأسبوع وامزج بين تمارين القلب وتمارين القوة.
• لا تدخن: يعد الإقلاع عن التدخين أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لجسمك إذا كنت مدخنًا، فهناك دعم متاح لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.
• السيطرة على التوتر: الجميع يواجه التوتر في الحياة ولكن عندما يصبح هذا التوتر مزمنا، فإنه يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك و يمكنك العثور على طرق لإدارة التوتر والشعور بالتحسن عقليًا وجسديًا. 
• احصل على اللقاحات الموصى بها: نحن محظوظون جدًا لأن لدينا لقاحات متاحة لمساعدتنا في مكافحة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي وكوفيد-19 . 
• الكحول باعتدال فقط: من المهم أن تتذكر أن الكحول مادة مثبطة، وهو دواء له تأثيرات بعيدة المدى على جسمكو  إذا كنت تشرب، يرجى أن تفعل ذلك باعتدال . 
• إدارة وزنك: الوزن الزائد يضع الضغط على العديد من الأجهزة داخل الجسم، بما في ذلك الجهاز المناعة و يعد تناول الطعام الصحي أحد أفضل الطرق للتحكم في وزنك، وسيساعدك على الحفاظ على صحتك من خلال دعم جهاز المناعة بالأطعمة المغذية.


• احصل على نوم مناسب: النوم أمر بالغ الأهمية لحياة صحية، ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالنوم من سبع إلى تسع ساعات في الليلة للبالغين الأصحاء ويمكن أن يؤثر نومك ونوعية هذا النوم أيضًا على جهاز المناعة و إذا كنت لا تحصل على نوم جيد بانتظام، فهناك طرق لتحسين نومك . 
• ممارسة النظافة الجيدة: واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية للبقاء بصحة جيدة  هي غسل أيدينا جيدًا والقيام بذلك كثيرًا

 

المناعة

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