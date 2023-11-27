المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض إيديكس 2023: الصناعات العسكرية المصرية تشهد تحديثا كبيرا

قال توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"، إن وزارة الدفاع المصرية تقدم دعما كبيرا غير سبوق من أجل نجاح معرض إيديكس.



وأضاف توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر دولة آمنة تماما ومعرض إيديكس سيكون أكبر من نسخة عام 2021".

وأشار: "لم يحدث تغيير في معرض إيديكس نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مضيفا: "قادة القوات المسلحة قدموا الدعم الكامل من أجل نجاح نسخة معرض إيديكس السابقة".

وأوضح: "معرض إيديكس في النسخة الماضية استقبل 30 ألف مشارك وزائر"، مشيرا: "الصناعات العسكرية المصرية تشهد تحديثا كبيرا".