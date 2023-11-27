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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق عبد العزيز في حوار سابق: "أنا بسامح الناس عشان ربنا يسامحني"

الفنان طارق عبد العزيز
الفنان طارق عبد العزيز

قال الفنان  طارق عبد العزيز، إنه ليس شخص انتقامي وهذه صفة أنعم الله عليه بها، "أنا مش مؤذي يعني الحاجة اللي اتأذي منها مبحاولش انتقم فيها، ويارب الناس كلها تبقى زيي كده، لما بلاقيه في موقف صعب بقف معاه لوجه الله". 

طارق عبد العزيز يتحدث عن بداياته الفنية 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع من خلال قناة "الحياة": "أنا بشوف أني بعمل كده لوجه الله، وبدلت السيئة بالحسنة، وهبقى مستريح لأن النعم كلها في العطاء، أنا بسامح الناس عشان ربنا يسامحني". 

وتابع طارق عبد العزيز أن دخوله الفن كان بسبب حبه له إذ أنه كان يحب التمثيل من صغره، وبدأ الأمر يتطور بشكل كبير، إذ أن الفنان خالد صالح، كان له فضل كبير في ترشيحه في أول أعماله الفنية، وكذلك محمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية، ومن ثم همام في امستردادم". 

واستكمل: "أول مشهد سينمائي ليا جالي شد عضل ومكنتش قادر اتنفس، ولسه بيقولوا أكشن قالي انت هتموت مني ولا ايه، وخدنا الموضوع بضحك، وعدا المشهد". 

طارق عبد العزيز عمرو الليثي برنامج واحد من الناس محمد هنيدي خالد صالح

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