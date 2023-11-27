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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

طارق عبدالعزيز
طارق عبدالعزيز

تسبب خبر وفاة الفنان طارق عبدالعزيز في حالة كبيرة من الحزن خلال الساعات الماضية حيث كان يتمتع بسمعة طيبة بين الوسط الفني وجمهور السوشيال ميديا

وكانت وفاة الفنان طارق عبدالعزيز ، مساء أمس، وذلك بعد معاناته من مشكلة في القلب أدت إلى تدهور حالته الصحية الإصابة ب ازمة قلبية حادة أدت للوفاة

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وكان الفنان طارق عبد العزيز قد أصيب  في وقت سابق بمشكلة في  القلب أدت لخضوعه لعملية القسطرة مرتين ولكنه تعافى منها وعاد إلى لمواصلة حياته

وأثناء تصوير الفنان طارق عبدالعزيز مسلسل بقينا اتنين، مساء امس،  تعرض  لأزمة قلبية حادة وتم نقله للمستشفى سريعا ولكن كانت النهاية

طارق عبدالعزيز
طارق عبدالعزيز

ومن المعروف أن الأزمة القلبية التى تسببت في وفاة الفنان طارق عبدالعزيز من أخطر الأمراض التى تتطلب تدخل طبي عاجل وإجراء الإسعافات بسرعة 

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم أهم الاسعافات الاولية لأمراض القلب والأزمة القلبية بعد وفاة طارق عبدالعزيز بسببها
 

 إذا أصبتَ أنت أو شخص آخر بنوبة قلبية فإن أول شئ يجب فعله هو الاتصال على رقم الطوارئ أو الإسعاف


امضغ الأسبرين ثم ابلعه أثناء انتظارك المساعدة الطارئة حيث يساعد الأسبرين على منع تخثر دمك وعند تناوله أثناء نوبة قلبية، يمكن أن يحد من خطر حدوث قصور بالقلب و لا تتناول الأسبرين إذا كانت لديك حساسية تجاهه، أو طلب منك الطبيب عدم تناول الأسبرين مطلقًا.

تناول نيتروجلسرين، إذا وُصف لك و إذا كنت تعتقد أنك تمر بنوبة قلبية وكان الطبيب قد وصف لك النيتروجلسرين سابقًا، فتناوله وفقًا للتعليمات أثناء انتظار المساعدة الطبية الطارئة.

ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص فاقدًا للوعي و إذا لم يكن الشخص يتنفس أو قلبه لا ينبض، فابدأ حينئذٍ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للحفاظ على تدفق الدم بعدما تطلب المساعدة الطبية الطارئة.

اضغط بقوة وبسرعة على منتصف صدر الشخص بضربات منتظمة وسريعة نسبيًّا، بنحو 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

إذا توفر مُزيل رجفان خارجي آلي على الفور والشخص فاقد الوعي، فاتبع تعليمات استخدام الجهاز.

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