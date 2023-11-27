يرتكبون أفعالا محرمة.. الرأي الشرعي في لعبة الأحكام المنتشرة بين الشباب

كشف الشيخ محمود ربيع، الباحث بجامعة الأزهر الشريف، عن حكم لعبة الأحكام المنتشرة بين الشباب، ورأي الشرع فيها.

وقال الشيخ محمود ربيع، في فيديو لصدى البلد، إن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يلعبون مع بعضهم ويمزحون مع بعضهم، والنبي كان ينظر إلى الأحباش وهم يلعبون، ونادى السيدة عائشة للنظر إليهم.

وأشار إلى أن اللعب ممدوح طالما في حدود الحلال وحدود المباح، منوها أن لعبة الأحكام التي ظهرت مؤخرا، والتي أسست على فعل أمور محرمة شرعا.

وتابع محمود ربيع: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فطاعة المخلوق لا تكون إلا فيما يرضي الله تعالى، ويا حبذا لو كانت مثل هذه الألعاب في رضا الله، فيحكم على المغلوب أن يصوم يوما أو أن يقوم ليلة، أو أن يصلي على النبي ألف مرة.

أما أن يحكم على المرأة أن تقبل رجلا، أو أن تكلمه بطريقة لا تليق، فهذه من الأمور المحرمة، فمن يقدم على فعل هذه الأمور لا خلاق له.

وأكد أن مثل هذه الألعاب هي من باب نشر الفسوق، وعلى الشباب والفتيات أن يبتعدوا عن ممارستها فهي مجاهرة بالمعصية، والنبي قال (كل أمتى معافى إلا المجاهرون).