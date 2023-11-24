عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلقات لعبة Squid Game تتصدر مشاهدات نتفليكس في مصر

Squid Game
Squid Game

تصدرت حلقات Squid Game التفاعلية الجديدة قائمة المشاهدات عبر منصة نتفليكس بعد ساعات من عرضها، بمشاركة أشخاص حقيقيون في لعبة واقعية. 

طرحت منصة نتفليكس 5 حلقات من لعبة Squid Game التي يشارك فيها عدد من المتسابقين، أسوة بقصة المسلسل الشهير الذي حطم أرقام قياسية في المشاهدات. 

Squid Game: The Challenge هو اسم اللعبة المقتبسة  من مسلسل  لعبة الحبار الذي تم الإعلان عنها منذ أشهر، ويعيش اللاعبين مغامرة أخرى من طراز خاص. 

وتشهد المنافسة ظهور 456 مشتركا في ألعاب لم يعلن عنها من قبل، وهو الحدث الذي تم الكشف عنه من قبل في حدث عالمي، لتكون أكبر مسابقة واقعة على الإطلاق مع أكبر جائزة نقدية للمشتركين.

ويستعد أبطال مسلسل Squid Game حاليا لتصوير الموسم الثاني منه بعدما عقدت نتفليكس مؤتمرا في سيول بكوريا الجنوبية، الذي كشف فيه المخرج عن احتمالية مشاركة ممثل معروف في هوليوود بالعمل. 

وأكد المخرج على أن الموسم الثاني لا تزال تدور أحداثه في كوريا، لكن ربما في الموسم الثالث قد ينضم نجم تيتانيك إلى مسابقة الموت الشهيرة. 

ويبدأ تصوير الموسم الثاني من Squid Game خلال عام 2023، وسيطرح للعرض عام 2024، وسيشهد العمل تحسينات كبيرة في ميزانية الإنتاج. 

Squid Game Squid Game The Challenge لعبة الحبار نتفليكس منصة نتفليكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

رفض لاعبي الزمالك .. حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ كمديرا لمنتخب مصر|تفاصيل

موضوعات متعلقة

اليوم.. طرح فيلم Last Call For Istanbul عبر نتفليكس لأول مرة عالميا

The Hunger Games يحقق 100 مليون دولار في افتتاحية عرضه عالميا

الموزع كريم عبد الوهاب: عمرو مصطفى مش الوحيد كلنا اتسرق مننا ألحان|فيديو

بعد ما قتل عصام الصياد.. معلومات عن أحمد ماجد بطل مسلسل صوت وصورة

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تزوجا سرا.. أديل تكشف تفاصيل ارتباطها بالوكيل الرياضي ريتش بول

وفاة الممثلة سوزان شيبرد بطلة فيلم Goodfellas عن عمر 89 عاما

Hunger Games يتصدر  البوكس أوفيس بـ 44 مليون دولار

ترشيحاتنا

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر تعلن تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وصفقة المحتجزين

تعرف على رابط أرقام جلوس امتحانات كلية تجارة جامعة عين شمس 2023-2024

مفاجأة سعيدة لسوق السجائر

أحدث أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 في مصر

دعاء المعجزات يوم الجمعة.. أدركه بـ 10 كلمات لا ترد قبل الفجر

دعت عليه فمات.. أمين الفتوى يوضح تصرف الأم تجاه ابنها المدمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة جدا.. شاهد منى زكي بفستان أسود تشعل السوشيال ميديا

من هو فريق ميدياما المغمور منافس الأهلي.. ولماذا محمد عبد المنعم أغلى من لاعبيه؟

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ