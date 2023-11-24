حلقات لعبة Squid Game تتصدر مشاهدات نتفليكس في مصر

تصدرت حلقات Squid Game التفاعلية الجديدة قائمة المشاهدات عبر منصة نتفليكس بعد ساعات من عرضها، بمشاركة أشخاص حقيقيون في لعبة واقعية.

طرحت منصة نتفليكس 5 حلقات من لعبة Squid Game التي يشارك فيها عدد من المتسابقين، أسوة بقصة المسلسل الشهير الذي حطم أرقام قياسية في المشاهدات.

Squid Game: The Challenge هو اسم اللعبة المقتبسة من مسلسل لعبة الحبار الذي تم الإعلان عنها منذ أشهر، ويعيش اللاعبين مغامرة أخرى من طراز خاص.

وتشهد المنافسة ظهور 456 مشتركا في ألعاب لم يعلن عنها من قبل، وهو الحدث الذي تم الكشف عنه من قبل في حدث عالمي، لتكون أكبر مسابقة واقعة على الإطلاق مع أكبر جائزة نقدية للمشتركين.

ويستعد أبطال مسلسل Squid Game حاليا لتصوير الموسم الثاني منه بعدما عقدت نتفليكس مؤتمرا في سيول بكوريا الجنوبية، الذي كشف فيه المخرج عن احتمالية مشاركة ممثل معروف في هوليوود بالعمل.

وأكد المخرج على أن الموسم الثاني لا تزال تدور أحداثه في كوريا، لكن ربما في الموسم الثالث قد ينضم نجم تيتانيك إلى مسابقة الموت الشهيرة.

ويبدأ تصوير الموسم الثاني من Squid Game خلال عام 2023، وسيطرح للعرض عام 2024، وسيشهد العمل تحسينات كبيرة في ميزانية الإنتاج.