تعرف على موعد طرح مسلسل لعبة الحبار

أعلنت منصة نتفليكس عن جدول شهر نوفمبر وموعد مسلسل الحبار الذي حقق شهرة كبيرة حول العالم ومن المقرر أن يطرح في 22 من الشهر الجاري.

بعدما حقق المسلسل الكوري “لعبة الحبار - Squid Game” نجاحا هائلا العام الماضي، يواجه أحد أبطال المسلسل جرية أدت إلى إلقاء القبض عليه.

وأفادت وسائل إعلام كورية ، الجمعة ، أن الممثل “أو يونج-سو” الذي جسد دور اللاعب العجوز في المسلسل، وجهت إليه تهمة الاعتداء على سيدة، ووفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية ، فقد وجهت إليه لائحة اتهام بدون اعتقال يوم الخميس ، بشأن حادث يُزعم أنها وقعت في عام 2017.

ويقدم المسلسل قصة عن الكوريين المضطهدين وهم يلعبون لعبة عن الحياة أو الموت من ألعاب الأطفال ضد بعضهم البعض مقابل المال.

وفاز “أو” المتهم، بجائزة أفضل ممثل مساعد تلفزيوني في حفل توزيع جوائز “جولدن جلوب لعام 2022” عن دوره في المسلسل ، ليصبح أول كوري المولد يفوز بالجائزة، لكن بعد هذه القضية، سحبت وزارة الثقافة الكورية إعلانًا تلفزيونيًا كان من بطولته.