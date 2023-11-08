مفاجآت غير متوقعة.. عائشة بن أحمد تشوق جمهورها لأحداث مسلسل "روحي فيك"

قالت الفنانة عائشة بن أحمد إن حكاية «روحي فيك» التى تعرض لها حاليًا ، أنها ستشاهد الكثير من الأحداث المشوقة خلال الأيام المقبلة.

وعلقت عائشة بن أحمد على أحد المشاهد من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية «الأستوري» ، قائلة: "انتظروا مفاجآت غير متوقعة في حكاية روحي فيك الحلقات المقبلة".

وتجسد عائشة بن أحمد ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها ، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث سيطر الإثارة والرعب على البرومو التشويقي للعمل الذي طرحته شركة الإنتاج.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب عائشة بن أحمد كل من: محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وقد طرحت منصة watch it البوستر التشويقي لحكاية “روحي فيك” قبل عرضه ، وتعتبر هي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب".

وتصدرت الفنانة عائشة بن أحمد البوستر وهى مرتدية ملابس باللون الأبيض، وعلى جانبيها الفنانين نور محمود ومحمد كيلاني.

وحكاية روحي فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية الفريو ضمن حكايات مسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود ، وقامت ببطوله الحكاية النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.

وكانت الحكاية الثانية بعنوان ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

وكانت أخرهما حكاية "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والعمل من إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.