عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمته الأخيرة.. بيومي فؤاد يتحدى الجمهور ويروج لأحدث أعماله

صدى البلد

تجاهل الفنان بيومي فؤاد أزمته الأخيرة مع محمد سلام ، وظهر مجددًا ليعلن عن مسرحيته الجديدة والتي تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام”، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري والتي يشارك في بطولتها مع أكرم حسني والفنانة السعودية أسيل عمران، وذلك بعد انتهائه من عرض مسرحية زواج اصطناعي.

وقال بيومي فؤاد خلال فيديو له على الحساب الرسمي لـ بوليفارد سيتي عبر موقع  X: مسرحية تطبق الشروط والأحكام مع أكرم حسني ونجمة السعودية أسيل عمران انتظرونا يوم 10 نوفمبر على مسرح محمد العلي.

وتدور أحداث مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" حول طباخ يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وبالفعل يتقدم لخطبتها لكن والدها يملي عليه عدد من الشروط ليفوز بقلب ابنته.

txt

فبركة الرقص والطرد.. القصة الكاملة لمحاولة تشويه محمد سلام

txt

لا يشرفني أكون زميلتك.. رد ناري من كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد

أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد:

وهاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام خلال الأيام الماضية بعد أن اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

وكان أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

 

أزمات بيومي فؤاد محمد سلام زواج اصطتناعي موسم الرياض تطبق الشروط والأحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

الزمالك في موقف صعب| أحمد فتوح إلى الأهلي.. ضربة قبل مواجهة بيراميدز.. وهذا مهندس “رحيل أوسوريو”

موضوعات متعلقة

انتهاء تصوير فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي

إسرائيل قدمت خدمة للقضية الفلسطينية.. أبرز تصريحات أيمن بهجت قمر

ابني وأخويا وصديقي.. هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد نجله

بعد تحديد موعد عرضه في السينمات.. طرح البوسترات التشويقية لفيلم "بلوموندو"|صور

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

حكاية "روحى فيك" الحلقة 1.. منذر ريحانة مريض نفسي ونور محمود يعالجه |صور

هو حر في قرارته.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

لازم أعتزل وأنا ناجحة .. نادين نجيم تثير الجدل بشأن قرار بتعادها عن الفن

ترشيحاتنا

تدمير آليات وتصفية جنود.. أبو عبيدة يعلن خسائر جيش الاحتلال في غزة

المقاطعة تكوي نجم “الكبير أوي”| هذا ما حدث لمطعم بيومي فؤاد بعد الخلاف مع محمد سلام

وزير النقل واللوجيستيك المغربي يقوم بزيارة محطة مصر بالقاهرة ومتحف السكة الحديد

عار.. مسؤول أمريكي يهاجم بلينكن على ارتدائه سترة واقية من الرصاص

تحديد مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار في غزة.. ويوجه تحذيرا لحزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تقرب هذا المستنقع|من هي زوجة بيومي فؤاد وكيف دافعت عن زوجها؟

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ