عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فبركة الرقص والطرد.. القصة الكاملة لمحاولة تشويه محمد سلام

محمد سلام
محمد سلام

تصدر اسم الفنان محمد سلام محركات البحث فى جوجل خلال الفترة الماضية بعد أن أعلن عن انسحابه من مسرحية “زواج إصطناعي” ضمن موسم الرياض، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وأن سبب تأخيره فى الاعتذار هو توقعه باحتمالية إلغاء العرض نظرًا للظروف القائمة.

وتداول اسم محمد سلام مجددًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن انتشر فيديو للفنان بيومي فؤاد الذى أعتبره الجمهور أنه تعمد إهانة محمد سلام، حيث ظهر فى الفيديو وهو يوجه تحية لمخرج المسرحية محمد المحمدي بطريقة ساخرة، قائلا: “في الإخراج فيه عيل ولا له لزمة اسمه محمد المحمدي”.

ولكن علم “صدى البلد” أن مشهد الفيديو المنتشر للفنان بيومي فؤاد، قد اقتُص جزء منه وهو يقول: "هو عيل بالنسبالي ملهوش لازمة.. أحب أقدم لكم المخرج محمد المحمدي"، لذلك بدأت الأزمة بسبب اقتصاص الجزء الأول من المشهد.

محمد سلام يرقص فلى ملهي ليلي

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي X ، مقطع فيديو للفنان محمد سلام أثناء تواجده في أحد الديسكوهات، وهو الأمر الذي تسبب في جدل واسع، وهجوم شرس عليه؛ بعد موقفه الأخير واعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي تعاطفا مع أهل فلسطين.

وتبين أن الفيديو الذي انتشر للفنان محمد سلام، الهدف منه، تشويهه بعد موقفه الحاسم، والذي كسب به احترام الجمهور وتعاطفهم، حيث يعود الفيديو إلى عام 2022 في أثناء تواجده للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع محمد إمام والمنتج أحمد السبكي.

txt

بعد إنسحاب محمد سلام المفاجيء تضامنا مع غزة.. تفاصيل مسرحية زواج أصطناعي

txt

أحلام تنتقد نهاية مسلسل كريستال وباميلا الكيك ترد |شاهد

بداية أزمة محمد سلام 

وبدأت أزمة الفنان محمد سلام منذ أن أعلن عن انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

 وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح :" أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض". 

وانتشرت أيضًا خلال الساعات القليلة الماضية العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد برفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، بسبب موقف سلام من المشاركة في موسم الرياض.

محمد أنور بديلاً عن محمد سلام

وحلَّ الفنان محمد أنور بديلا لـ محمد سلام بعد اعتذاره عن العمل تضامنا مع أهل غزة.عقب إعتذار محمد سلام عن العرض المسرحي ، ثم علق الفنان محمد أنورعلى مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض؛ 

وقال محمد أنور، في برنامج عرب وود: “كنت من أول الفنانين الذين شاركوا في موسم الرياض، وهذه المسرحية عبء كبير وشرف لي، وأتمنى تكون بداية كبيرة للموسم”.

مسرحية زواج إصطناعي

مسرحية زواج إصطناعي تروي قصة زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية. هذا الخبير يستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدتهما على إعادة التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

وتجمع هذه القصة بين الكوميديا والعواطف الإنسانية، حيث يتعين على الزوجين أن يواجها مشاكلهما.

 

أعمال محمد سلام بيومي فؤاد زواج اصطتناعي موسم الرياض ظهور محمد سلام فى ملهي ليلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

موضوعات متعلقة

حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان مهرجان الفن الجميل.. صور

شكرًا على الإصرار.. إلهام شاهين توجه رسالة لإدارة المهرجان المصري الأمريكي

صفاء جلال عن دورها في ورق التوت: أي ست ممكن تبقى كدة

أين البشر .. تعليق مؤثر من الفنان يوسف الشريف عن أحداث فلسطين

إنطلاق العرض المسرحي "عشم إبليس" .. الليلة

مدحت العدل يكشف سبب تأجيل أوبريت الحلم العربي

مسلسل سفاح الجيزة مستفز.. وكان نفسى أشتغل مع فؤاد المهندس| أبرز تصريحات محمد ممدوح

أخبار الفن.. أول تعليق من سامو زين على أزمته مع مروان خوري.. وسيلينا جوميز تعلن إعتزال السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

عاصفة قوية تتسبب في كوارث مدمرة بأوروبا.. ما قصة سيران؟

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

كيف تتخلص من الأرق؟.. 6 خطوات تساعدك

قصف عنيف في محيط المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

البنوك تحدد مصير الشهادات وحسابات التوفير في اجتماعها اليوم.. تفاصيل

صفقة تاريخية.. أفضل موبايل أوبو لمحدودي الدخل بميزات جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ