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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا يشرفني أكون زميلتك.. رد ناري من كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد

كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة شديدة اللهجة للفنان بيومي فؤادعقب الهجوم الذى وجهه للفنان محمد سلام بعد العرض المسرحي “ زواج اصطناعي ” ، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت كاملة أبو ذكري ، قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة". 

وأستكملت كاملة أبو ذكري: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها". 

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نفسي الأرض تنشق وتبلعني .. كاملة أبو ذكري تتفاعل مع أزمة فلسطين

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فبركة الرقص والطرد.. القصة الكاملة لمحاولة تشويه محمد سلام

هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام

وهاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا». 

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