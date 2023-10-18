55 مشكلة حب.. تفاصيل القصة الثالثة "روحى فيك" لـ عائشة بن أحمد

تقوم الفنانة عائشة بن أحمد بتصوير قصة “روحى فيك” من مسلسل “55 مشكلة حب” وهى الحكاية الثالثة والتى من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

ويشارك عائشة بن أحمد بطولة القصة الثالثة منذر رياضة الذى انضم حديثا للعمل ويقدم شخصية مريض نفسى.

ويقوم ببطولة حكاية "روحى فيك" كل من عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

مسلسل 55 مشكلة حب

ويعرض حاليا القصة الثانية “ما تيجى نشوف” من مسلسل “55 مشكلة حب” والذى يقوم ببطولتها كل من هنا شيحة وطارق صبرى وراندا عبد السلام ونبيل عيسى وأحمد جمال الدين وإسلام جمال ونهى عابدين وملك قورة واخراج محمد الخبيرى.

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.