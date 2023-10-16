بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

نشرت داليدا خليل صوره عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديد عبر خاصية الاستورى بملابس تسعيناتيه.

واكتفت داليدا بالتعليق على الصورة : take me bake 90.

داليدا خليل

وظهرت داليدا خليل مرتدية ملابس عبرة عن جيبة حمراء وقبعة سوداء على الراس وجاكت بدلة رسمى.

داليدا خليل

أعربت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، عن سعادتها الكبيرة بالحفلة الأخيرة للفنان عمرو دياب في بيروت، موضحة أن تلك الحفلة كانت واحدة من أحلى الحفلات التي أقيمت في بيروت في السنوات الأخيرة، وتفاعل معها الشعب اللبناني بشكل كبير منذ ظهور عمرو دياب على المسرح.

داليدا خليل ترفض الحديث عن علاقتها الفنان عمرو دياب

وأضافت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن حفلة الفنان عمرو دياب في بيروت شهدت 16 ألف شخص، فعلى الرغم من المشاكل والأوضاع التي تمر بها لبنان في الوقت الحالي، ألا أن حفل عمرو دياب كانت مهمة جدا، وأعادت تسليط الضوء على بيروت من جديد في هذه الحفل.

وعن تصريح عمرو دياب خلال الحفل قائلا "قمر بيروت موجود بالحفل"، عقبت قائلة: "معرفش هو بيقصد مين الحقيقة، المفروض هو اللي يتسأل السؤال ده مش أنا، أنا مش بحب أتكلم عن الموضوع ده".

واستكملت، أن عمرو دياب فنان جميل، والستات كلها تحبه، وهي قابلته في المرة الأولى خلال تواجدها في الساحل الشمالي، وكانت سعيدة بهذا اللقاء بشكل كبير.

ورفضت الفنانة داليدا خليل، الكشف عن أي شيء له علاقة بارتباطها بالفنان عمرو دياب في الفترة الحالية، مؤكدة أن هذا أمر شخصي بالنسبة لها، ولا ترغب في الحديث فيه في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة الإعلامية نهال طايل بالحديث عن تفاصيل أهم فيما يتعلق بمستقبلها الفني أو زيارتها لمصر.