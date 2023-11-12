جوجل تعرض 147 مليون دولار مقابل لعبة فورتنايت.. تفاصيل

تخوض شركة جوجل Google، معركة طويلة في المحاكم ضد شركة الألعاب الشهيرة Epic Games، والآن، تشير أحدث التقارير إلى أن شركة جوجل تعرض مبالغ كبيرة على شركة Epic Games بهدف إعادة ألعابها إلى متجر Play.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أكدت شركة جوجل عرضها على شركة Epic Games، حيث عرضت عليها صفقة بقيمة 147 مليون دولار مقابل إطلاق لعبتها الشهيرة فورتنايت Fortnite، على متجر Google Play لتطبيقات أندرويد.

جوجل تعرض 147 مليون دولار مقابل لعبة فورتنايت

وقالت بورنيما كوتشيكار، نائب رئيس الشراكات لقسم الألعاب في جوجل، إن الاتفاقية تهدف إلى إلى إيقاف تجاوز التطبيقات الشائعة لمتجر أندرويد الرسمي، إلى جانب ضمان رسوم الشراء المربحة داخل التطبيق، وتشهد صفقة الدفع لشركة Epic Games توزيع الأموال لمدة ثلاث سنوات، والتي من شأنها أن تزيد بمرور الوقت.

ويشار إلى شركة Epic Games، التي أطلقت لعبة فورتنايت على نظام أندرويد في عام 2018، مباشرةً من خلال موقعها الإلكتروني، متجنبة متجر Google Play، قد رفضت الصفقة.

وسمحت هذه الخطوة للشركة ببيع عملة فورتنايت داخل اللعبة، V-Bucks، دون دفع العمولة المطلوبة لتطبيقات متجر Google Play، وقد تراجعت في عام 2020، قائلة إن "النوافذ الأمنية المنبثقة المخيفة والمتكررة والعوامل الأخرى وضعتها في وضع غير موات"

ولكن في الدعوى القضائية لمكافحة الاحتكار التي رفعتها Epic Games في وقت لاحق من ذلك العام، زعمت أن قرارها الأولي قد أصاب جوجل بالذعر، واستشهدت مطورة فورتنايت بوثائق داخلية تزعم أن جوجل تخشى انتشار العدوى إذا اتبع مطورو الألعاب الآخرون خطى Epic Games، بما في ذلك، سوني ونينتندو و Blizzard و Valve، مما قد يكلف عملاقة البحث إجمالي إيرادات بمليارات الدولارات.

وتوقعت المستندات المعروضة في المحكمة أن غياب فورتنايت قد يؤدي إلى خسارة مباشرة في الإيرادات تتراوح بين 130 و 250 مليون دولار، مع توقع خسارة واسعة النطاق تصل قيمتها إلى 3.6 مليارات دولار إذا حدث هذا الانشقاق الهائل.