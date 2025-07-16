قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ردده بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بشراكة مع المعهد الدولي.. مصر تدشّن أول أكاديمية معتمدة في تكنولوجيا اللحام
بين الدمار والمفاوضات| خطة إسرائيلية لحصار سكان غزة تثير القلق الإقليمي.. وخبير يوضح
اتفاق بين الشركة المتحدة ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد
تبادل اتهامات بالسرقة ثم تنازل.. تصالح ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة
فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
إيصال متداول بزيادة الملاك للإيجار القديم 250 جنيه.. ورئيس إسكان النواب يرد
مدبولي يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية في تنفيذ مختلف المشروعات
قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق وسماع دوي انفجارات
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. إعرف راتبك بعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 6 أطفال في حريق بمعرض موبيليا بجمصة

حربق
حربق
همت الحسينى

اصيب 6 ا اطفال وامين شرطة بالحماية المدنيه باختناق جراء حريق شب بمعرض موبيليا جمصه وتم نقلهم للمستشفى.

وحصل" صدى البلد" على الأسماء وهم بسملة إبراهيم على 13 عاما مقيمة الويلى القاهرة أصيبت باختناق ؛  ملك أشرف محمد 13 عاما مقيمة الويلى القاهرة ،  كارما حسي إصابة ن سيد 7 اعوام الويلى القاهرة،  احمد حسين سيد 4 اعوام مقيمة الويلى القاهرة ، ساندى حسين سيد 10 اعوام مقيمة الويلى القاهرة،  زين اشرف محمد 4 اعوام  مقيم القطامية القاهرة وجميعهم مصابون باختناق .


كما اصيب السيد عبد اللطيف احمد محمد 46 عاما مقيم السنبلاوين ، امين شرطة حماية مدنية مصاب كسر بالساق اليمنى.


تم نقل المصابين الى مستشفى جمصة لتلقى العلاج

وتمكنت الحمايه المدنية بالدقهلية من السيطره على حريق نشب في معرض للموبليا بجمصة  بجوار المستشفى بمحافظة الدقهلية.
 

وتلقت مديرية امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجدة يفيد بنشوب حريق داخل معرض  موبيليات بجوار مستشفى جمصة.
 

انتقل ضباط المباحث وسيارات  الاسعاف والحمايه المدنية الى مكان الحريق وتم السيطرة عليه ولم يسفر عن خسائر في الارواح.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.

الدقهلية جمصه حريق ضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

هدي الاتربي

هدى الإتربي تتألق في أحدث ظهور.. صور

أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

أم كلثوم شخصية الدورة 33 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

أحمد مجدي

مسلسل فات الميعاد الحلقة 25.. أحمد مجدي يخسر قضية الحضانة بسبب طلاق أسماء أبو اليزيد

بالصور

إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين

خلل أمني قاتل يضرب سيارات رينج روفر الفاخرة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد