إصابة 6 أطفال في حريق بمعرض موبيليا بجمصة

اصيب 6 ا اطفال وامين شرطة بالحماية المدنيه باختناق جراء حريق شب بمعرض موبيليا جمصه وتم نقلهم للمستشفى.

وحصل" صدى البلد" على الأسماء وهم بسملة إبراهيم على 13 عاما مقيمة الويلى القاهرة أصيبت باختناق ؛ ملك أشرف محمد 13 عاما مقيمة الويلى القاهرة ، كارما حسي إصابة ن سيد 7 اعوام الويلى القاهرة، احمد حسين سيد 4 اعوام مقيمة الويلى القاهرة ، ساندى حسين سيد 10 اعوام مقيمة الويلى القاهرة، زين اشرف محمد 4 اعوام مقيم القطامية القاهرة وجميعهم مصابون باختناق .



كما اصيب السيد عبد اللطيف احمد محمد 46 عاما مقيم السنبلاوين ، امين شرطة حماية مدنية مصاب كسر بالساق اليمنى.



تم نقل المصابين الى مستشفى جمصة لتلقى العلاج

وتمكنت الحمايه المدنية بالدقهلية من السيطره على حريق نشب في معرض للموبليا بجمصة بجوار المستشفى بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجدة يفيد بنشوب حريق داخل معرض موبيليات بجوار مستشفى جمصة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحمايه المدنية الى مكان الحريق وتم السيطرة عليه ولم يسفر عن خسائر في الارواح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.