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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري البطاطس بالدقهلية

ورشة عمل
ورشة عمل
شيماء مجدي

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الموالح والبرتقال بمحافظة الدقهلية حول " أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير البطاطس في مصر" بالتعاون بين كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالدقهلية.


وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي إطار دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وتوجيهات  علاء  فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبمتابعة من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي من المنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد.


وأكدت "عبد اللاه" أن الهدف الرئيسي من تنظيم ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري البطاطس بمحافظة الدقهلية  لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً، وذلك نظراً للأهمية الاقتصادية لهذا المحصول الهام حيث يأتي في المركز الثاني من الصادرات الزراعية المصرية بكمية تجاوزت 1.2 مليون طن خلال الست شهور الأولى للعام الحالي، وذلك مع استمرار الموسم التصديري.

واوضحت انه تم تنظيم ورشة العمل بمحافظة الدقهلية نظرًا لأهميتها الاقتصادية والتي تأتي في الترتيب الأول بمحافظات الوجه البحري في المساحة والإنتاج للبطاطس بمساحة تقدر بنحو 58 ألف فدان بإجمالي إنتاج يقدر بحوالي 908 ألف طن.
وأكدت مدير المعمل على أهمية تنظيم المعمل هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل بما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري المحاصيل الزراعية بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل.
واضافت أن ذلك يزيد من كفاءة جودة وسلامة إنتاج هذه المحاصيل ورفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الهام بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية.

وافتتح ورشة العمل كل من الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل،  والمهندس مصطفى المحمدي مدير عام الإرشاد بالدقهلية نيابة عن المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، المهندس محمد مصطفى مدير فرع الجمعية العامة للبطاطس بمحافظة الدقهلية، والدكتور طاهر قدح رئيس قسم التسويق بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والدكتور أحمد السمرة عن كروب لايف مصر، والمهندس أحمد شحاتة ممثلا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وتضمنت ورشة العمل  عدة محاضرات هامة تضمنت أهم الآفات التي تصيب البطاطس وطرق مكافحتها وتضمنت ورشة العمل تعريف متبقيات المبيدات وكيفية فحصها وطرق الكشف عنها وأثر وجود متبقيات المبيدات بالمنتجات على الصادرات الزراعية من البطاطس، فضلا عن توضيح أهمية الاستخدام المسئول للمبيدات وكيفية تطبيقها على المحاصيل وطرق الوقاية منها أثناء التطبيق كما تم توضيح طرق وأساليب سحب العينات وأهمية ذلك في وجود نتيجة دقيقة لاختبارات متبقيات المبيدات وبالتالي توجيه المنتج والمصدر إلى اتخاذ القرار الصحيح قبل الحصاد.
واستعرضت ورشة العمل  اشتراطات زراعة البطاطس للتصدير بما يتوافق مع اشتراطات مشروع العفن البني والإدارة المركزية للحجر الزراعي وكيفية تسجيل هذه المساحات واشتراطات بعض الأسواق لاستيراد البطاطس من مصر خلال محاضرة الحجر الزراعي وأيضاً التعريف بدوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى اشتراطات محطات الفرز والتعبئة واشتراطات التصدير لأهم الدول التي يتم التصدير إليها من هذا المحصول الهام.
وحضر ورشة العمل أكثر من 100 مشارك من المنتجين والمصدرين وأعضاء الجمعية العامة لمنتجي مصدري البطاطس،  فضلا عن بعض الاستشاريين والخبراء من الجامعات والمراكز البحثية. 
والجدير بالذكر أن هذه الورشة هي الأولى التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر للبطاطس حيث تم تنظيم مجموعة متخصصة من ورش العمل للموالح، العنب، الفراولة بعدة محافظات، وذلك في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لدعم القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي من خلال الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في هذه القطاعات بالتعاون مع كروب لايف مصر وجهات أخرى.

البطاطس الزراعة وزير الزراعة متبقيات المبيدات مصدري البطاطس

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