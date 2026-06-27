قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
زلزال 5 ريختر يضرب طاجيكستان
أحمد موسى: مفيش في كأس العالم مجموعة سهلة .. ده إيطاليا مراحتش المونديال
غير الليمون والعسل .. أكلات لن تخطر ببالك تقوي المناعة
أحمد موسى يدافع عن حسام حسن ويرد على المشككين
فرحا بتأهل الفراعنة التاريخي في المونديال .. أحمد موسى يظهر بـ تيشيرت منتخب مصر على الهواء
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
بعد إغلاقه منذ زلزال 1992 | الأزهر يوافق على إحلال وتجديد مسجد الإمام الليث بن سعد .. صور
أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم
أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت
كريم خالد عبد العزيز يكتب: شارع الفن.. لوحة حضارية تزين الجمهورية الجديدة
باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة: فوز مصر باستضافة النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال يعكس الثقة المتزايدة في مكانتها إقليميًا ودوليًا

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة
المهندس خالد هاشم وزير الصناعة
أ ش أ

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن فوز مصر باستضافة النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، بعد منافسة دولية قوية، يعكس الثقة المتزايدة في مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد دورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والابتكار، وتعزيز قدرتها على أن تصبح مركزاً إقليمياً للصناعة وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات وممثلي الدول ورواد الأعمال.

وأوضح هاشم أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تأتي انطلاقاً من إيمان الدولة بأن ريادة الأعمال والابتكار أصبحا من أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام، وأحد الأدوات الرئيسية لخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والقيمة المضافة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المهرجان يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول القارة الأفريقية والعالم، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال والصناعة.

وأضاف أن مصر تعد من أكثر الوجهات الواعدة للاستثمار الصناعي وريادة الأعمال، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وبنية تحتية حديثة تشمل الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية وشبكات النقل والطاقة، فضلاً عن قاعدة صناعية متنوعة وقوة عمل شابة ومؤهلة.

وأكد هاشم أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بمنظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لخلق فرص العمل وتمكين الشباب وتعزيز الابتكار، لافتاً إلى أن إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال يمثل خطوة مؤسسية مهمة لدعم بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الأفكار والمشروعات الابتكارية.

ولفت الوزير إلى أن التنمية الصناعية وريادة الأعمال يمثلان شريكين رئيسيين في صناعة المستقبل، وأن بناء قطاع صناعي قوي وتنافسي لا يعتمد فقط على جذب الاستثمارات الكبرى، وإنما يتطلب أيضاً وجود قاعدة واسعة ومتنامية من الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الابتكار والمشاركة في سلاسل القيمة الصناعية.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن برنامجاً متكاملاً لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف توسيع قاعدة المصنعين المحليين، وتمكين شباب المستثمرين ورواد الأعمال، وتيسير حصولهم على التمويل، وربطهم بسلاسل الإمداد والتوريد الصناعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية الصناعة المصرية على جذب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الدولية إلى المشاركة البناءة في فعاليات المهرجان، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء الشراكات واستكشاف الفرص الصناعية الواعدة داخل مصر والقارة الأفريقية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل خطوة مهمة لدعم الابتكار والتصنيع وريادة الأعمال وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.

وزير الصناعة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 المهرجان العالمي لريادة الأعمال ريادة الأعمال التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

ترشيحاتنا

المتهمين

القبص على 6 أشخاص تشاجروا بسلاح أبيض بالجيزة

المتهم

ضبط المتهم بالنصب على شخص بالقاهرة

المتهمين

القبض على طرفى مشاجرة الأجانب بالقاهرة

بالصور

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

فيديو

ميرنا الهلباوي

قبل زواجها من أحمد السعدني.. تعرف على أبرز محطات ميرنا الهلباوي

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد