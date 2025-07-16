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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شرط واحد لفوز القائمة أو المرشح الفردي الوحيد في دائرة بانتخابات الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

حدد قانون انتخابات مجلس الشيوخ شرط واحد لفوز القائمة أو المترشح الفردى الوحيد فى دائرة بانتخابات الشيوخ.

وتنص المادة (25) من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

تنتهي محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، من الفصل من الطعون على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد تلقيها تلك الطعون على مدار 3 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام وهي : الاثنين والثلاثاء والأربعاء 14 و15 و16 يوليو الجاري لفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة لها على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

جلسة مسائية

عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، أمس الأول الاثنين جلسة مسائية عاجلة ، لنظر ٢٥ طعنا لمرشحي مجلس الشيوخ للدورة الجديدة ، من القاهرة والجيزة ، وأصدرت عدة أحكام فيما أرجأت الفصل في عدد من الطعون لجلسة الغد.

أحكام متنوعة للقضاء الإداري في طعون مرشحي الشيوخ  

وأصدرت المحكمة عدد من الأحكام تنوعت بين رفض بعض الطعون ، وقبول آخرين ، فيما قضت في ٣ طعون بعدم قبول لانتفاء القرار الإداري ، كما قضت في طعن واحد بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد مرشح مما يعني ذلك ادراجه في كشوف الانتخابات .

وقضت في طعن آخر بعدم قبوله ، ومن اللافت للانتباه أن هذا المرشح يطالب بإدراج إسمه بكشوف الانتخاب رغم عدم تقديم أوراقه للترشح نهائياً ، ولكنه أقام طعن أمام المحكمة ، فقضت المحكمة بعدم قبول طعنه . وقضت أيضا في طعن آخر بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشح يحق له الترشح ، ويعني ذلك أيضًا إدراجه بكشوف المرشحين .

وأرجأت ٦ طعون للنظر فيهم لجلسة اليوم ،وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة والجيزة ٢٥ ومن والمحافظات ٢٥ طعنًا .

وفي اللحظات الأخيرة لغلق باب التقدم برفع الطعون مساء أمس الأول تلقت ٦ طعون آخري ليصل إجمالي الطعون في القاهرة والجيزة والمحافظات حوالي ٥٠ طعنا.

ويستمر عمل المحكمة في جلسات عاجلة ومسائية ، من خلال فحص الأوراق ، والنظر في الطعون ، علي مدار يومين ، لتصدر حكمها الأول في الطعون ، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت اليها الأحكام الصادرة ، وبعد صدور الأحكام من المنتظر أن يتم الطعن عليها في محكمة الدرجة الثانية الإدارية العليا ، وتكون الأحكام الصادرة منها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.

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