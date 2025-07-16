بعد أزمة صحية.. لطفي لبيب يغادر المستشفى غدا | خاص

كشف الفنان لطفي لبيب في تصريحات خاصة لصدى البلد موعد مغادرة المستشفى بعد مكوثه في العناية المركزة في الإنعاش بسبب وعكة صحية.



وأكد لطفي لبيب “أنا بخير الحمد لله، ادعولي، هخرج من المستشفى بنسبة 99 % بكرة.”



استطرد لطفي لبيب “متشكر جدا لدعوات الناس اللي بيحبوني”.

يذكر أن تصدر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع صدى البلد بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد: "أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.