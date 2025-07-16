بسام راضى: نائب رئيس الوزراء يبحث التعاون الطبى مع نظيره الإيطالي

استقبل اليوم بسام راضي، سفير مصر في روما، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السكان الذى عقد اجتماعا موسعا مع نظيره الإيطالي الدكتور أورازيو سكيلاتشي، بمقر وزارة الصحة الإيطالية في العاصمة روما.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج زيارة الوزير لدولة إيطاليا.

وصرح بسام راضي أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد خلال الاجتماع على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإيطاليا، حيث تم بحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك في المجالات الصحية والطبية ومنها الرعاية الطبية، والصناعات الدوائية، وتدريب الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، بما في ذلك المشاركة المجتمعية لشركة إيني ENI الإيطالية في مجال الصحة، وخاصة في محافظة بورسعيد، والتي تضمنت دعم إنشاء مركز متكامل لعلاج الحروق، فضلاً عن العديد من المشروعات الأخرى للتعاون الثنائى فى مجالات زرع النخاع الشوكى، والعلاج الإشعاعى بالتعاون مع مجمع معهد ناصر للأورام.

وحضر الاجتماع مساعد وزير الصحة الايطالى للتعاون الدولى ومستشاره الدبلوماسي. كما تضمن الوفد المصرى المستشارة سارة عطية من السفارة المصرية في روما.