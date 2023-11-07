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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لجميع مستخدمي متصفح جوجل كروم

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي متصفح جوجل كروم

تعتزم شركة جوجل وقف الدعم عن التطبيق الخاص بمتصفح "Google Chrome" جوجل كروم على عدد من الهواتف التي تستخدم إصدارات قديمة لنظام التشغيل أندرويد، وذلك بدءًا من الشهر المقبل.

 

وبحسب صحيفة “ ذا صن” البريطانية فإن يجب على مالكي هواتف أندرويد التحقق من هواتفهم، حيث لن تتلقى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android Nougat أي دعم من تطبيق جوجل كروم. 

 

وفقا للصحيفة فإنه على الرغم من أن تطبيق جوجل كروم لن يتوقف عن العمل بشكل كامل، إلا أن وقف الدعم عنه يعني أنه لن تكون هناك إصلاحات للمشكلات أو الأخطاء الأمنية. 

 

ويجب على المستخدمين المتأثرين معرفة ما إذا كان بإمكانهم الترقية إلى الإصدار التالي من أندرويد لمواصلة استخدام كروم بأمان، وإذا كان الهاتف قديمًا جدًا بحيث لا يمكن تحديث البرنامج، فقد يكون الحل هو شراء هاتف ذكي جديد .

 

ويُشاع أن التغييرات ستحدث الشهر المقبل عندما يتم إطلاق الإصدار 120 من Chrome، وقالت جوجل: "لن يدعم جوجل كروم نظام التشغيل Android Nougat بعد الآن".

 

وأضافت الشركة أن "الإصدار الأخير من جوجل كروم الذي يدعم Android Nougat هو Chrome 119، ويتضمن رسالة للمستخدمين المتأثرين لإعلامهم بترقية نظام التشغيل الخاص بهم.

 

كيفية التحقق من إصدارنظام التشغيل الذي يستخدمه هاتفك 


وللتحقق من إصدار أندرويد الذي يستخدمه هاتفك الذكي، ما عليك سوى فتح الإعدادات.

قم بالتمرير إلى الأسفل وانقر فوق حول الهاتف، متبوعًا بإصدار أندرويد .

وسترى اسم أو رقم الإصدار.

 

 

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