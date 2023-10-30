جوجل تعترف بأن Android 14 يتسبب بعطل في هواتف Pixel وتعد بالإصلاح

أكدت شركة جوجل أن نظام التشغيل Android 14 يتسبب في بعض الأعطال لعدد من مستخدمي هواتف Pixel 6 وPixel 7، ولكنها وعدت المستخدمين بإصلاح المشكلات.

وبحسب تقرير من موقع Android Police فإن نظام Android 14 تسبب في حدوث مشكلات في التخزين لبعض المستخدمين الذين لديهم ملفات تعريف متعددة، حيث تعمل الشركة على طرح إصلاح مؤقت من خلال تحديث نظام Google Play لمنع المزيد من الضرر.

وأوضحت الشركة أنه إذا لم تتمكن بالفعل من الوصول إلى وحدة تخزين Pixel الخاصة بك، فإن جوجل تعمل على تحديث النظام الذي سيستعيد الوصول إلى ملفات الوسائط الخاصة بك دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع، وأشارت الشركة إلى أنه سيكون من الأفضل تجنب إنشاء أي ملفات تعريف جديدة للمستخدمين.

كان طرح نظام Android 14 سلسًا نسبيًا بالنسبة لشركة جوجل، في حين أن العديد من مالكي Pixel 6 وPixel 7 أبلغوا عن عمر بطارية أطول وأداء حراري أفضل بعد التحديث، ولكنها لم تكن مثالية تمامًا، حيث قام Android 14 بإغلاق بعض مالكي Pixel من مساحة تخزين هواتفهم.

وفي منشور على منتدى دعم جوجل ، أكد مدير المجتمع أن خطأ التخزين يؤثر على Pixel 6 والأجهزة الأحدث وينتج عن ملفات تعريف مستخدمين متعددة، ويمكن أن تمنع المشكلة المستخدمين من الوصول إلى الملفات الموجودة على وحدة التخزين الداخلية لهواتفهم.

وتعمل جوجل على "إصلاحات للأجهزة المتأثرة"، ولمنع المزيد من الضرر، قامت الشركة بإصدار تحديث لنظام Google Play لضمان عدم تأثير الخلل على المزيد من الأجهزة.