جوجل تطلق إصدارا جديدا من Pixel 8 Pro.. اعرف سعره

أطلقت جوجل Google الهواتف الذكية Pixel 8 وPixel 8 Pro عالميا خلال الشهر الماضي في الهند.

كان الإصدار الأول متاحا بمتغيرات تخزين بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت، بينما تم إطلاق إصدار الأخير بخيار وحيد بسعة 128 جيجابايت.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، حصل طراز Pixel 8 Pro، من جوجل على تكوينات تخزين متعددة في الأسواق العالمية، حيث أعلنت عملاقة البحث بهدوء عن خيار تخزين بسعة 256 جيجابايت للجهاز في الهند، وهذا يوفر خيارا إضافيا للعملاء المهتمين الذين يحتاجون إلى سعة تخزين أعلى على الهاتف الذكي.



هاتف جوجل Pixel 8 Pro يحصل على خيار تخزين بسعة 256 جيجابايت

زودت جوجل هاتف Pixel 8 Pro بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 12 جيجابايت، ويبلغ سعر أحدث خيار تخزين بسعة 256 جيجابايت في الهند حوالى 1،13،999 روبية هندية (أي ما يعادل 42 ألف جنيه مصري)، وبالمقارنة تبلغ تكلفة الإصدار الأساسي من Pixel 8 Pro بسعة 128 جيجابايت حوالى 1،06،999 روبية (أي ما يعادل 39.430 جنيه مصري).

هاتف جوجل Pixel 8 Pro يحصل على خيار تخزين بسعة 256 جيجابايت

أما بالنسبة للمواصفات الأساسية، يحتوي هاتف جوجل Pixel 8 Pro على شاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2400 شمعة في المتر المربع، ودعم تقنية HDR.

الجهاز حاصل على شهادة IP68 ومقاوم للغبار والماء، ويتميز هاتف Pixel 8 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترن بعدسات مقربة بدقة 48 ميجابكسل و48 ميجابكسل.

يتم تشغيل هاتف Pixel 8 Pro بواسطة معالج شركة جوجل الأحدث Tensor G3، وهو مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 30 وات.

ويأتي الهاتف مع نظام التشغيل Android 14 وهو مؤهل للحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة 7 سنوات.