ملوك الفلاجشيب.. مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro وسامسونج Galaxy S23 Ultra

تستمر صناعة الهواتف الذكية في التطور بوتيرة مذهلة، حيث يدفع الابتكار العلامات التجارية إلى التفوق ليس فقط على منافسيها، بل أيضا على موديلاتها السابقة، اثنان من أحدث الوافدين إلى هذا السوق هما جوجل Pixel 8 Pro وسامسونج Galaxy S23 Ultra، هذه الأجهزة ليست مجرد هواتف ذكية؛ إنها نماذج رائدة تعرض أفضل ما يمكن أن تقدمه شركاتهم من حيث التكنولوجيا والتصميم وتجربة المستخدم.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و سامسونج Galaxy S23 Ultra

خلال السطور التالية سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية ستلقي نظرة متعمقة على الهاتفين الرائدين جوجل Pixel 8 Pro وسامسونج Galaxy S23 Ultra، حيث تقارن التصميم والشاشة والأداء والبرامج وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية المقترحة، من أجل تقديم الإمكان التي يقدمها كل جهاز.

التصميم:



يعد التصميم أكثر من مجرد جماليات؛ يأتي هاتف جوجل Pixel 8 Pro بتصميم مشابه لإصدارات الشركة السابقة، حيث يقدم تصميمًا أنيقا وبسيطا يتميز بالحداثة، تبلغ أبعاده 162.6 × 76.5 × 8.8 مليميتر ويزن 213 جراما، مما يحقق توازنا دقيقا بين المتانة والراحة، ويشير استخدام الشركة لطبقة الحماية المصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus وإطار من الألومنيوم إلى جودة بنائه، مما يوفر درجة من الثقة في قدرته على النجاة من الحوادث البسيطة، وعلاوة على ذلك، يضيف تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء طبقة إضافية من الحماية للحوادث اليومية.

وفي المقابل، يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بمثابة شهادة على فلسفة سامسونج المتمثلة في التصميم الجريء والمستقبلي جنبا إلى جنب مع الوظائف العملية، فهو يتميز بحجم أكبر وأثقل من Pixel، تبلغ أبعاد 163.4 × 78.1 × 8.9 مليميتر ووزن 234 جراما، يوفر زجاج Corning Gorilla Glass Victus طبقة حماية مقاومة للخدش والصدمات، وعلى غرار هاتف Pixel، يتميز زودت سامسونج الهاتف بتصنيف IP68، مما يضمن قدرته على تحمل التعرض للماء والغبار إلى درجة معينة.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و سامسونج Galaxy S23 Ultra

الشاشة:



بذلت كل من جوجل وسامسونج جهودًا كبيرة لضمان أن تجربة المشاهدة الخاصة بهواتفهم ليست أقل من استثنائية، يتميز هاتف Pixel 8 Pro بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1344 × 2992 بكسل، مما يضمن الحصول على صور واضحة ونقية في جميع أنواع المهام، بدءا من تصفح الويب وحتى مشاهدة برامجك المفضلة، بينما يجعل معدل التحديث 120 هرتز التفاعلات سلسة وسريعة الاستجابة، وتسمح تقنية HDR10+ بتحسين اللون والسطوع في المحتوى المدعوم.

ومن ناحية أخرى، يرتقي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بالأمور إلى مستوى أعلى بفضل شاشته الكبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.8 بوصة ودقة أعلى تبلغ 1440 × 3088 بكسل، مما يوفر صور أكثر وضوحا، يعد معدل التحديث التكيفي البالغ 120 هرتز ميزة ذكية، حيث يتم ضبطه تلقائيا بناءً على ما تشاهده لتحسين الأداء وعمر البطارية، ومع دعم تقنية HDR10+، يمكنك توقع مرئيات مذهلة ذات نطاق ديناميكي عالي، مما يجعل الأفلام والألعاب تنبض بالألوان والوضوح.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و سامسونج Galaxy S23 Ultra

الأداء:



يعد المعالج مكون حاسم يحدد الأداء العام للجهاز، يتم تشغيل هاتف Google Pixel 8 Pro بواسطة معالج جوجل الجديد Tensor G3، وهو معالج ثماني النواة يعمل بسرعة 3 جيجاهرتز، تم تصميم هذه الشريحة خصيصا لتعزيز أداء خدمات جوجل المتنوعة، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يجعل الهاتف ليس مجرد أداة بل مساعدًا ذكيا.

وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي رام التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، أصبح تعدد المهام على الهاتف أمرا سهلا للغاية، مما يجعل التطبيقات الأكثر تطلبا تعمل دون أي عوائق.

وفي الوقت نفسه، يتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، وهو وحش ثماني النواة بسرعة ساعة تصل إلى 3.36 جيجاهرتز.

جنبا إلى جنب مع خيارات بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مما يعني أن هاتف S23 Ultra أكثر من قادر على التعامل مع كل ما تقوم به على الجهاز، سواء كان ذلك ألعابا متطورة، أو تسجيل فيديو بدقة 8K، أو تعدد المهام المكثف، ويتميز الجهاز أيضًا بنظام تبديد حراري متقدم لإبقائه باردًا أثناء الاستخدام الممتد، مما يضمن بقاء الأداء ثابتا.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و سامسونج Galaxy S23 Ultra

نظام التشغيل:

غالبا ما تكون تجربة البرنامج عاملا حاسما للعديد من المستخدمين، ولكل من جوجل وسامسونج أسلوبهما الفريد في التعامل مع أندرويد، يعمل هاتف Pixel 8 Pro على أحدث إصدار من نظام التشغيل Android 14، مما يوفر أحدث الميزات والتحسينات الأمنية مباشرة من جوجل، حيث تعد هواتف Pixel من بين أول الهواتف التي تتلقى تحديثات أندرويد، مما يعني أنك ستحصل دائمًا على أحدث الميزات وتصحيحات الأمان.

على العكس من ذلك، يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra مزودا بنظام Android 13 خارج الصندوق، ومغطى بواجهة One UI الخاصة بشركة سامسونج، والتي تعرف بجاذبيتها الجمالية ووظائفه المضافة، فهي تقدم مجموعة من الميزات والإعدادات غير الموجودة في مخزون أندرويد، بدءًا من تخصيص السمات وحتى أدوات الإنتاجية المتقدمة، تم تصميم One UI لتحسين تجربة المستخدم في كل منعطف.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و سامسونج Galaxy S23 Ultra

الكاميرا:



ليست كاميرا الهاتف الذكي مجرد ميزة؛ إنها أداة مهمة للتعبير الشخصي وإنشاء المحتوى، يتميز هاتف جوجل Pixel 8 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، تقدم معالجة المتقدمة للصور، كما تسمح ميزات مثل Night Sight وPortrait Light بالتقاط صور فوتوغرافية مذهلة في الإضاءة المنخفضة وتعديلات الإضاءة الديناميكية بعد الالتقاط، على التوالي، وتعد وظيفة Magic Eraser الجديدة مثيرة للإعجاب بشكل خاص، حيث تتيح للمستخدمين إزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصور بسلاسة، وقد تم تصميم الكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميجابكسل، على الرغم من أنها ليست رائدة من حيث الدقة، لتقديم صور سيلفي عالية الجودة مع دقة ألوان ممتازة.

ومع ذلك، يقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra قوة تصوير فوتوغرافي مزودة بنظام كاميرا رباعية يتضمن مستشعرا أساسيا مذهلا بدقة 200 ميجابكسل وعدسات بدقة 10 ميجابكسل و10 ميجابكسل و12 ميجابكسل لمختلف إمكانيات التكبيرأو التصغير الواسعة للغاية، ويلتقط المستشعر الرئيسي عالي الدقة تفاصيل دقيقة، مما يجعل صورك تبدو حادة ونابضة بالحياة.

وتعد ميزة Space Zoom ميزة مميزة، حيث توفر مستويات تكبير مذهلة دون خسارة كبيرة في جودة الصورة. يتفوق الجهاز أيضًا في تسجيل الفيديو، ويدعم دقة 8K، وميزات متقدمة مثل عرض المخرج، مما يوفر لمنشئي المحتوى أداة قوية لمهنتهم، تضمن الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل التقاط صور سيلفي فائقة الوضوح وتتفوق في مكالمات الفيديو، مما يضمن رؤيتك في أفضل إضاءة.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و سامسونج Galaxy S23 Ultra

البطارية:



تم تجهيز هاتف جوجل Pixel 8 Pro ببطارية تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة تدوم بشكل مريح طوال يوم من الاستخدام المعتدل إلى الثقيل، يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 30 وات، والذي، و يعد الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 23 وات ميزة ملائمة لأولئك الذين يفضلون استخدام الشحن اللاسلكي. بالإضافة إلى ذلك، تعد ميزة مشاركة البطارية سهلة الاستخدام، مما يسمح لجهاز Pixel 8 Pro بمضاعفة دوره كشاحن لاسلكي Qi لأجهزتك المتوافقة الأخرى.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن أداءً طويل الأمد، إلا أن تحسينات برامج الجهاز وتقنية العرض الأكثر كفاءة تساعد في تحقيق التوازن في استهلاك الطاقة، يدعم S23 Ultra الشحن السريع بقدرة 45 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات، مما يسمح لجهازك بشحن أدوات أخرى، مثل سماعات الأذن أو الساعات الذكية.

مقارنة بين جوجل Pixel 8 Pro و سامسونج Galaxy S23 Ultra

السعر:

يبلغ سعر هاتف جوجل Pixel 8 Pro في الأسواق العالمية، حوالى 1000 دولار (أي ما يعادل 30.864 جنيها مصريا)، بينما يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، حوالى 1000 دولار (ي ما يعادل 30.864 جنيها مصريا).

الخلاصة:



يتم وضع كلا الجهازين في أعلى مستويات السوق، مما يعكس ميزاتهما وقدراتهما المتطورة، يعد هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro، استثمارا ولكنه يضمن تجربة متميزة، خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات وقدرات الكاميرا، ويضيف التكامل السلس مع مجموعة خدمات Google، جنبًا إلى جنب مع الوعد بالتحديثات الفورية، قيمة كبيرة للمستخدمين المتضمنين بعمق في نظام جوجل البيئي.

وعلى الرغم من أن هاتف سامونج Galaxy S23 Ultra يقع أيضا في الطرف الأعلى من نطاق التسعير، يبرر تكلفته من خلال نظام الكاميرا متعدد الاستخدامات، والمكونات الداخلية عالية الأداء، وعدد كبير من الميزات التي يوفرها، الجهاز أكثر من مجرد هاتف، إنها أداة شاملة للإنتاجية والإبداع والترفيه.