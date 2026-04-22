قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب موسم الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
وزير المالية: نمر بحالة عدم يقين بالأسواق واضطراب في حركة التجارة وسلاسل الإمدادات
أب يزعم تعليم التلاميذ لعبة غير أخلاقية بمدرسة بالدقي.. وإدارتها تكذبه وتبلغ الشرطة
وزير المالية أمام النواب: زيادة الأجور والمعاشات في مقدمة أولويات الموازنة الجديدة 2026/2027
4 غيابات تهز الأهلي قبل موقعة بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري
معارك الشرف والكرامة.. وزير الداخلية يهنئ القائد العام للقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
الخارجية الإيرانية تؤكد جاهزية طهران للدفاع ومواجهة أي عدوان أو تهديد
رئيس النواب يحيل 12 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لدراستها
هروب قرد من حديقة خاصة في المنوفية ومحاولات للبحث عنه
بزشيكان: الحرس الثوري نجح في أن يكون درعاً حصيناً يدافع عن مبادئ الثورة وسيادة إيران
وزير السياحة والآثار يبحث سبل تطوير منظومة العمل في مجال الغوص والأنشطة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

من فرن بلدي وخيمة بسيطة.. ستات مرسى علم فى يصنعن تجربة سياحية بطعم مصر الأصيل

ابراهيم جادالله

على هامش المشهد السياحي المعتاد في مرسى علم، حيث المنتجعات الفاخرة والرحلات البحرية، تتشكل حكاية مختلفة تمامًا، عنوانها البساطة وروح المكان. هنا، لا تتصدر العروض الترفيهية المشهد، بل يقف سائحون أجانب في طابور لافت أمام فرن بلدي، في انتظار رغيف ساخن يخرج للتو من قلب النار.

وراء هذا الفرن، تقف سيدة مصرية اسمها كوثر 65 عام “ام حمادة”بخبرة سنوات، تدير المشهد بهدوء وثقة. بين يديها يتحول العجين إلى أرغفة تحمل رائحة البيوت القديمة، وتُقدَّم بابتسامة مختصرة لكنها مليئة بالصدق. تقول وهي تواصل عملها دون انقطاع:
“الشغل علّمني الصبر… وكل رغيف بطلّعه بحس إني بقدّم جزء مني. لما بشوف الناس مبسوطة، ده بيهون التعب كله.”

لم تتوقع أن يصبح عملها البسيط نقطة جذب لسائحين من جنسيات مختلفة، لكن ما تصفه بـ“الطعم الحقيقي” كان كافيًا ليصنع الفارق، دون الحاجة إلى دعاية أو مبالغة.

وعلى بعد خطوات، تتكرر القصة بشكل مختلف. داخل خيمة تحمل ملامح البيئة المصرية، تقدم شيماء طبق “البليلة” بروح جديدة تمزج بين التراث ولمسة عصرية. لم تعد البليلة مجرد وجبة، بل تجربة متكاملة تجذب الزوار الباحثين عن شيء مختلف.

تقول شيماء بابتسامة لا تفارقها:
“أنا بحب اللي بعمله… وبحاول أقدّم البليلة بطريقة تخلي السائح يستمتع مش بس بالطعم، لكن كمان بالإحساس. المهم إنه يعيش تجربة ويحس بروح المكان.”

وتضيف:
“في ناس بترجع مخصوص تسأل عليّا… وده أكبر دليل إننا بنعمل حاجة صح.”

من جانبه، يرى عاطف عثمان، مدير الفندق، أن هذه التفاصيل الصغيرة هي ما يصنع الفارق الحقيقي في التجربة السياحية، موضحًا:
“السائح دلوقتي مش بيدور على الإقامة بس، هو بيدور على تجربة كاملة. لما نقدم له عناصر أصيلة زي العيش البلدي والبليلة، ده بيديله إحساس حقيقي بمصر.”

وأضاف:
“اللي بنشوفه هنا نموذج مشرف للمرأة المصرية، وقدرتها على الإبداع حتى في أبسط الظروف. النجاح بييجي من الصدق في الشغل والتفاصيل الصغيرة اللي بتفضل في الذاكرة.”

ويعكس هذا المشهد تحولًا واضحًا في توجهات السياحة، حيث بات الزائر يبحث عن التجارب الإنسانية الصادقة، وليس فقط مظاهر الرفاهية. فوسط زرقة البحر وصفاء الطبيعة، تظل هذه اللحظات البسيطة – رغيف عيش ساخن أو طبق بليلة – هي ما يعلق في الذاكرة.

في مرسى علم، قد يأتي السائح من أجل البحر، لكنه يغادر محمّلًا بحكاية أخرى…
حكاية ستات اختارن أن يقدمن مصر كما هي، بطعمها الحقيقي وروحها التي لا تُشترى.

البحر الاحمر الغردقة مرسى علم البيئة المصرية المشهد السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

مضيق هرمز

تحرك دولي عاجل .. بريطانيا وفرنسا تقودان تحالفًا عسكريًا لإعادة فتح مضيق هرمز

ترشيحاتنا

ارشيفي

حادث أمني على بعد 8 أميال بحرية غرب إيران دون رصد أي إصابات

أمين عام الأمم المتحدة يرحب بإعلان واشنطن تمديد وقف إطلاق النار بشأن إيران

أمين عام الأمم المتحدة يرحب بإعلان واشنطن تمديد وقف إطلاق النار بشأن إيران

لوفتهانزا

لوفتهانزا تقلّص رحلاتها القصيرة لتخفيف استهلاك الوقود وسط ضغوط الأسعار العالمية

بالصور

ملوثات لا تراها ولا تشمها.. هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج؟

وزيرة التضامن من تركيا: التحديات التي نواجهها عابرة للحدود.. ومصر تتصدى للتهديدات الحديثة

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية

بعد تأكيد العلماء..كيف تحمي نفسك من الملوثات غير المرئية داخل المنزل؟

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد