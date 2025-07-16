فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الكراكات، غدًا الخميس، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية علي لوحة التوزيع المذكورة.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

وذكرت هندسة كهرباء بيلا- في بيان اليوم الأربعاء - أنّ المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى «الكراكات والكوم الطويل وحلمي حسين وكوم الحجنة» وتوابعهم بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة، مناشدة المواطنين بالقرى المتأثرة بالانقطاع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

من جانبها، أكدت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة بيلا، أنه في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية أو نجع بمركز بيلا، يتم التنبيه للمواطنين عن موعد فصل التيار الكهربائي وعودته بناءً علي الإشارة الواردة من هندسة كهرباء بيلا، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المعلنة المذكورة، وأنه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.