كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد لـ الغدة الدرقية؟

نشطة أكثر من اللازم؟ كيف تحمي نفسك من فرط نشاط الغدة الدرقية قبل أن يُرهق جسمك؟ يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الغدة الدرقية ويظهر على البعض الكثير من العلامات التي تشير إلى هذه المعاناة ولكن للأسف يتجاهلها الكثير من الأشخاص.

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

فى إطار هذا قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة، أن الغدة الدرقية، تلك الغدة الصغيرة التي تقع في مقدمة الرقبة، تُعد المحرك الحيوي لأعضاء الجسم، فهي تتحكم في مستويات الطاقة، وسرعة ضربات القلب، ودرجة حرارة الجسم، بل وحتى الحالة النفسية، ولكن، عندما تفرط في نشاطها وتنتج هرمونات أكثر من اللازم، تبدأ أعراض مرهقة في الظهور.

وأكدت استشارى الغدة الدرقية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه رغم أن فرط نشاط الغدة الدرقية مرض يمكن علاجه، إلا أن الوقاية تبدأ من الانتباه للجسم واتباع نمط حياة صحي يقلل من عوامل الخطر.

ما هو فرط نشاط الغدة الدرقية؟

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

وأوضحت جميل، أن نشاط الغدة الدرقية، هو حالة تُنتج فيها الغدة كميات زائدة من هرمون الثايروكسين T4 والثلاثي يودوثيرونين T3، مما يسرّع عمليات الأيض في الجسم ويؤدي لأعراض مزعجة مثل:

تسارع ضربات القلب

فقدان الوزن رغم الأكل

التوتر والعصبية

التعرق الزائد

اضطرابات النوم

ضعف العضلات

اضطراب الدورة الشهرية لدى النساء

كيف تحمي نفسك من فرط نشاط الغدة الدرقية؟

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

1. انتبه للتاريخ العائلي

إذا كان هناك تاريخ وراثي لأمراض الغدة، خصوصًا مرض جريفر، فمن المهم إجراء فحوصات دورية للغدة ومراقبة الأعراض مبكرًا.

2. احمِ جهازك المناعي

بعض حالات فرط النشاط تكون مناعية المنشأ. لذلك، فإن دعم المناعة بنمط حياة صحي يقلل من فرص الإصابة:

نوم كافٍ ومنتظم

تقليل التوتر والقلق

ممارسة الرياضة

تناول مضادات الأكسدة الطبيعية مثل الخضروات الورقية والتوت

3. تجنّب الإفراط في تناول اليود

اليود ضروري لعمل الغدة، لكن زيادته قد تُحفز نشاطها الزائد. كن معتدلًا في استهلاك الملح المعالج باليود أو المكملات التي تحتوي عليه، خاصة دون استشارة الطبيب.

4. راقب أعراضك ولا تتجاهلها

إذا لاحظت فقدانًا غير مبرر في الوزن، تسارع ضربات القلب، تعرقًا شديدًا أو شعورًا دائمًا بالتعب، فاطلب الفحص فورًا.

5. احرص على الفحص الدوري

فحص بسيط للدم يوضح مستويات هرمونات الغدة TSH، T3، T4، يوصى به خاصة لمن تجاوزوا الـ40 عامًا أو لديهم أعراض غير مبررة.

6. قلل من المحفزات المنبهة

الإفراط في الكافيين، التدخين، أو تناول مكملات دون إشراف طبي قد يؤثر على عمل الغدة. كن حذرًا.

7. التغذية المتوازنة

تناول أطعمة غنية بالسيلينيوم والزنك مثل الجوز البرازيلي، العدس، البقوليات لدعم صحة الغدة.