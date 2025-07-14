مصاب بالتهاب الغدد العرقية.. الصحة تستجيب لشاب بعد استغاثته عبر فيس بوك

عرض برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، استغاثة المواطن محمد شوقي، التي انتشر لها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث ظهر فيه مناشدًا بسرعة تلقي العلاج نتيجة معاناته من التهاب الغدد العرقية القيحي.

وأكدت الإعلامية لما جبريل خلال الحلقة أن الشاب بث الفيديو بشكل مباشر عبر صفحته الشخصية، طالبًا الدخول العاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن شقيقته تواصلت مع فريق إعداد البرنامج، وأكدت أن محمد مصاب بهذا المرض المزمن منذ أكثر من 20 عامًا.

من جانبه، أوضح الإعلامي محمود السعيد أن محمد شوقي وجه نداءً لأصدقائه وأقاربه لمساعدته في العلاج، وهو ما أثار تعاطفًا واسعًا من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع حالته وانتشر الفيديو بشكل كبير.

وأشار السعيد إلى أن فريق البرنامج تواصل مع وزارة الصحة فور تلقي الاستغاثة، ولاقى استجابة سريعة، حيث أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم تخصيص غرفة رعاية للمريض محمد شوقي، وجارٍ التنسيق لنقله إلى مستشفى يتناسب مع حالته الصحية.