الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض إيديكس: تطور كبير في صناعة السفن الحربية بمصر

قال توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، إن مصر لديها شراكات مع دول في العالم لتوطين الصناعات العسكرية.



وأضاف توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الصناعات العسكرية المصرية تشهد تطورا كبيرا على مدار السنوات الماضية".

وأشار: "هناك تطور كبير في صناعة السفن الحربية بمصر، وهناك أيضا تقدم كبير في مشروعات تصنيع المسيرات"، مؤكدا: "مصر تطور من قدراتها في مجال التصنيع العسكري، وذلك من خلال تطوير صناعة المركبات المدرعة ولديها خطوط إنتاج لهذه المركبات فضلا عن التقدم في بعض المشروعات المشتركة لتصنيع الطائرات المسيرة".