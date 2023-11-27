40 دولة.. مدير الشركة المنظمة لـ إيديكس يكشف عن عدد الشركات بالمعرض

قال حسن بكر، المدير العام لشركة A.W.E المنظمة لمعرض "إيديكس"، إن أكثر من 40 دولة من كبار الدول في العالم ستشارك في معرض إيديكس.

وأضاف بكر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "400 شركة عالمية من 40 دولة كبرى تشارك في المعرض".

وأشار: "الشركات المشاركة في المعرض من أهم الشركات في هذا المجال"، موضحا: "الشركات لديها اهتمام كبير للتواجد على أرض مصر للمشاركة في المعرض".

وأوضح حسن بكر، المدير العالم لشركة A.W.E المنظمة لمعرض "إيديكس": "وجهنا دعوات لوفود أكثر من 107 دول، وموقف التلبية للوفود وحضورهم شيء عظيم جدا من دول كثيرة من أفريقيا والدول العربية وأوروبا، والجميع أبدى ترحيبا كبيرا لزيارة المعرض".