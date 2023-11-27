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رئيس التحرير
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الرئيس التنفيذي لمعرض إيديكس 2023: قريبا استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات العسكرية..فيديو

توماس جونت
توماس جونت

أكد توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة  A.WE، المنظمة لمعرض إيديكس 2023، أنه لم يحدث تغيير في مواعيد إقامة النسخة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر خلال الشهر المقبل، نتيجة العدوان على قطاع غزة من قبل إسرائيل، مضيفا أن مصر دولة آمنة تماما والمعرض سيشهد حضورا كبيرا عن نسخة 2021. 

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وأضاف جونت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الدفاع المصرية تقدم دعما كبيرا غير مسبوق من أجل نجاح المعرض، موضحا أن قادة القوات المسلحة المصرية قدموا دعما كبيرا من أجل نجاح النسخة الماضية من المعرض.
 

وكشف توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة  A.WE، المنظمة لمعرض إيديكس، عن أن المعرض في نسخته الماضية استقبل 30 ألف مشارك وزائر، لافتا إلى أن الصناعات العسكرية تشهد تحديثا كبيرا خلال الفترات الماضية.

ولفت إلى أن الصناعات العسكرية في دول العالم، تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه في الصناعات العسكرية.

وأوضح توماس جونت، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الذكاء الاصطناعي لديه بعض المخاطر ويستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية  والمعلومات المضللة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من الجيوش في دول العالم باستخدام الصواريخ التي يصل ثمنها لملايين الدولارات.

كما أكد أن الإرهاب يستخدم العديد من المعدات اليدوية لتنفيذ أهدافه ويتم العمل على صناعة التصدي لمثل هذه الأعمال، مضيفا أن ما حدث من ثغرات في الأنظمة الدفاعية لبعض الدول يدفع المصنع العسكري للعمل على تصنيع الأحدث عسكريا.

ولفت إلى أنه متوقع مشاركة 40 ألف مشارك وزائر في النسخة الثالثة للمعرض، مؤكدا أن تنظيم المعرض يساهم في دعم سياحة المعارض للدولة المصرية.

وأشار توماس، إلى أن الشركة تمتلك موقعا إلكترونيا، وعلى الراغبين في المشاركة بالمعرض تسجيل البيانات الخاصة بهم على الموقع، لافتا إلى أنه تم توقيع العديد من العقود في النسخة الماضية للمعرض، والنسخة الحالية ستشهد مفاجآت كبيرة سيتم الإعلان عنها في فعاليات المعرض.

كما أكد أن المعرض يركز بشكل كبير على التعاون المشترك بين وزارات الدفاع حول دول العالم، مضيفا أن المعرض بمثابة منصة لتبادل الأعمال والمعرفة بين الدول والشركات.

وتابع أن النسخة الثالثة للمعرض تشهد تواجدا كبيرا  من الشركات العسكرية العالمية، كاشفا عن أنه سيتم إقامة معرض للقدرات الجوية في مدينة العلمين  في سبتمبر 2024، متوقعا مشاركة 200 من العارضين على الأقل في معرض القدرات الجوية.

ولفت إلى أن 25% من العارضين بمعرض إيديكس مصريون، وأن 75% من العارضين في المعرض شركات أجنبية، كما أن كل الشركات العسكرية الكبيرة في العالم ترغب في الاستثمار بمصر، إلى جانب الدعم الكبير من وزارة الدفاع المصرية لتسهيل مهمتنا.

أيديكس

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