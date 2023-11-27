الشركة المنظمة لـ إيديكس: التطور غير المسبوق بالصناعات العسكرية المصرية يجعلنا نشعر بالفخر

قال حسن بكر، المدير العالم لشركة A.W.E المنظمة لمعرض "إيديكس"، إن التطور الذي حدث في السنوات الأخيرة بالصناعات العسكرية المصرية ومنها (الهاوتزر) أحد أقوى المدافع عالميا جعل مصر تشارك في نسبة كبيرة بتصنيعها.

وأضاف حسن بكر، المدير العالم لشركة A.W.E المنظمة لمعرض "إيديكس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التطور غير المسبوق بمكونات مختلفة يجعلنا نشعر بالفخر بالتقدم الذي يحدث، علاوة على تصنيع الرادار والذخيرة المتنوعة، وهذا توجه للدولة بفتح مجالات استثمار مع كبرى الشركات العالمية".

وأوضح حسن بكر، المدير العالم لشركة A.W.E المنظمة لمعرض "إيديكس"، أن تجربة تنظيم الـ3 نسخ من معرض ايديكس في مصر وضعتنا في تحدي لكي تكون كل نسخة أفضل من السابقة لها.

وأشار حسن بكر، المدير العالم لشركة A.W.E المنظمة لمعرض "إيديكس"، إلى أن النسختين الماضيتين أضافتا خبرات كبيرة في تنظيم النسخة الثالثة.