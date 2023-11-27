تطور هائل|إيديكس: المعرض يبرز تفوق وقدرة مصر في الصناعات العسكرية

قال توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.WE، المنظمة لمعرض إيديكس 2023، إننا نشعر بالسعادة لأننا سننظم النسخة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر خلال الشهر المقبل، مبينا أن مصر دولة كبيرة وعريقة في المنطقة ولديها القدرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعرض هو الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم المعارض والمشروعات المختلفة.



وأشار إلى أن إمكانات مصر تضمن لها تطبيق أفضل تكنولوجيا وأحدث الأساليب في التصنيع العسكري، مبينا أن الدولة المصرية تشهد تطورا كبير، كما أن القوات المسلحة المصرية تمتلك قدرات هائلة على المشاركة في المعارض العسكرية الكبيرة.



وكشف الرئيس التنفيذي لشركة A.WE، المنظمة لمعرض إيديكس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، عن مشاركة 40 دولة في المعرض والنسخة الثالثة له، مبينا أن المعرض سيحتوي على كل الأجهزة العسكرية الحديثة والمتطورة.



وأشار إلى مشاركة كبيرة من دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والدول العربية مثل السعودية والإمارات، موضحا أن هناك مشاركة كبيرة من الإمارات في المعرض وعرض بعض النماذج السعودية العسكرية.



وتابع أن النسخة الثالثة للمعرض، ستكون قائم على 4 محاور من لأسلحة الدفاع الجوي والقوات الجوية والقوات البرية والقوات البحرية، كشافا عن أنه من المتوقع مشاركة ممثلين من 107 دول بالمعرض.



وكشف عن مشاركة دولة تركيا في النسخة الثالثة للمعرض بأحدث الأسلحة الدفاعية التكنولوجية من خلال أكبير الشركات العسكرية بالدولة التركية، مبينا أن المعرض يغطي كافة قطاعات التصنيع الدفاعي والعسكري، كما أنه سيتم عرض الكثير من التكنولوجيا الحديثة في المعرض.

ونوه بأن الدولة المصرية تشهد تطورا كبيرا في قدرتها العسكرية، وهناك تقدم كبير في مشروعات تصنيع المسيرات وصناعة السفن الحربية والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من تصنيع الأسلحة، وفي المجمل فإن مصر تشهد تطورا هائلا في التصنيع العسكري.

كما أوضح أن مصر لديها شراكات كبيرة مع دول العالم لتوطين الصناعات العسكرية، لافتا إلى أنه سيتم عرض كل الصناعات العسكرية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والصين بالنسخة الثالثة للمعرض، كما أن المعرض يبرز تفوق وقدرة مصر في الصناعات العسكرية والتي تشهد تطورا غير مسبوق.

