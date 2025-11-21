حبس ديلر مخدرات لاتهامه بـغسل 140مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس ديلر يدعي الصياد 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه الاتجار بالمواد المخدرة

جاء في التحقيقات أن المتهم يعمل في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وبموجب ذلك تحصل على مبلغ 140 مليون جنيه، ثم اتجه لإخفاء مصدرها عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والمركبات والأراضي لإظهارها بالطريقة الشرعية

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم، بتمكن أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.