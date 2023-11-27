مدير الشركة المنظمة لـ إيديكس: هدف المعرض توطيد العلاقات مع الدول الأخرى..فيديو

قال حسن بكر، المدير العالم لشركة A.W.E المنظمة لمعرض "إيديكس"، إن تجربة تنظيم الـ3 نسخ من معرض ايديكس في مصر وضعتنا في تحدي لكي تكون كل نسخة أفضل من السابقة لها.



وأضاف حسن بكر، المدير العالم لشركة A.W.E المنظمة لمعرض "إيدكس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم توجيه الدعوات لأكثر من 107 دول، لقادة قوات ووزراء دفاع ومسئولين عسكريين لعمل لقاءات وأخذ خبرات في هذا المجال".

وأشار: "التسويق بدأ على الشركات التركية وكان هناك ترحابا شديدا يظهر مدى قوة العلاقات مع الدول وبعضها، وهذا هو الهدف الأساسي من الأهداف الموضوعة للمعرض، وهو توطيد العلاقات مع الدول الأخرى".

